Повеќе од 60 луѓе во петокот навечер останаа заробени во британскиот паб во „Тан Хил Ин“ во планинската област Јоркшир Дејлс, откако хотелот беше навеан со околу три метри снег. Персоналот и гостите три ноќи по ред поминаа во пабот со трибјут бендот на „Оазис“ – „Ноазис“ отсечени од остатокот од светот поради бурата Арвен.

Многумина спиеја на импровизирани кревети на подот, но и покрај тоа признаа дека не сакаа да си заминат. Храна и пијалоци имаше на претек, а гостите беа почестени со кино-проекции, квиз вечер и шведска маса.

Десетици илјади домови во Британија останаа без струја, но друштвото во пабот добро се забавува.

Вчера, пабот организираше и традиционален ручек пред гостите и вработените заедно да го украсат барот за Божиќ и да се подготват за караоке вечер.

