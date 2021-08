Невообичаениот студен бран ги изненади жителите на Јужна Африка, и покрај силните налети на ветрот, со себе донесе и неочекувани врнежи – снег!

Најпрво забелеле врвовите на планините, а потоа снегот паднал и во долините. Претежно се задржал во рурарните делови.

My inner child came out yesterday while playing in the snow and, what a magical sight to behold 😍

Even though traffic was backed up for miles to Matroosberg, we can all agree it was worth the wait! Man, can South Africa get more stunning? 🇿🇦❄️ #snow #ceres #SouthAfrica pic.twitter.com/6tZ2IC2P4D

— Stephanie Marthinus-Hans🇿🇦 (@StephanieMarthi) August 30, 2021