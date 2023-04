Американскиот претседател Џо Бајден покажа непочитување кон британскиот премиер Риши Сунак, за време на средбата на воениот аеродром во близина на Белфаст во Северна Ирска, каде што слета американскиот претседателски авион, објавија британските медиуми.

Веднаш по слетувањето, американскиот претседател студено го поздрави, а потоа го оттурна премиерот, а многумина го сфатија тоа како навредлив дипломатски гест, забележуваат британските новинари.

На видеото се гледа како Бајден накратко го поздравува Сунак по излегувањето од авионот, а потоа го турка настрана за да го поздрави претставникот на кралот во округот Антрим, Дејвид Мекоркел и да ја прегрне американската амбасадорка во Велика Британија, Џејн Хартли.

🚨 | NEW: Joe Biden appears to push Rishi Sunak out the way to greet someone else as he lands in Belfast pic.twitter.com/A84zk6Idlm

— Politics UK (@PolitlcsUK) April 11, 2023