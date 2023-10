Сирени и повеќе од десетина експлозии беа регистрирани вечерва во Тел Авив, јави Си-Ен-Ен кои имаат свои дописници во градот. Не е јасно дали силните експлозии биле пресретнување на израелските противракетни системи или звук од ракети од милитантите на Хамас што погодиле цели во градот.

Борбите меѓу Хамас и израелските сили продолжија и во вечерните часови, соопшти израелската армија, по големиот напад на палестинската екстремистичка организација од Појасот Газа, што предизвика одмазднички напади на Израел, јави ДПА.

„Има села што се исчистени од терористи, но сакаме да завршиме дополнително истражување на областа пред да го објавиме тоа“, додаде Хагари.

Тој исто така рече дека имало „заложнички ситуации“ во местата Офаким и Беери.

Има блокади на патиштата во сите области. Хагари предупреди дека се шират многу лажни вести за борбите.

