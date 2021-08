САД, напуштајќи го Авганистан, оставаат оружје и воена опрема во вредност од 85 милијарди долари, напиша на Твитер Доналд Трамп Помладиот, син на поранешниот американски претседател.

Според оваа табела, Американците оставиле во Авганистан 22 174 џипа „хамви“, 634 оклопни транспортери, 155 возила „ем-икс про“ со зголемена заштита од мини, 169 оклопни возила М 113, 42 000 пикапи и оклопни возила, 64 363 митралези, 8 000 воени камиони, 162 042 преносни уреди за ноќно гледање, 358 530 пушки, 126 295 пиштоли, 176 топа.

Покрај тоа, оставени се и 33 хеликоптери „ми-17“, 33 хеликоптери „блекхок“, 43 хеликоптери МД 530, четири воени транспортни авиони Ц 130, 23 авиони „ембраер-314“, 28 авиони „цесна 208“ и 10 авиони „цесна АС-208“.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021