Од силното невреме што ја зафати Москва се урна дел од ѕидот на Кремљ.

Скелињата кои биле поставени на ѕидовите на Кремљ се урнаа на Црвениот плоштад, а при падот оштетија дел од ѕидовите.

Ветрот уриваше и дрвја, расфрлаше канти за ѓубре по улиците и предизвика хаос во градот.Градските власти ги предупредија жителите доколку можат да останат во затворени простории, да бидат многу внимателни на улица и да не паркираат автомобили под дрвја.

❗️🇷🇺 Because of the strong wind, the battlements on the Kremlin wall were damaged, no one was hurt – FSO.#Russia pic.twitter.com/BOGUFAc6Lv

— 𝐁𝐡𝐚𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫 𝐉𝐞𝐧𝐚 (@Bhabanisankar02) October 22, 2021