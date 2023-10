На социјалните мрежи се појави застрашувачка снимка, направена од палестинската екстремистичка организација Хамас.

Називот на клипот на арапски и еврејски е: Што ве чека кога ќе влезете во Газа!



Снимката на социјалната мрежа X е објавена на налогот ОСИНТдифендер, кој ги следи воените случувања ширум светот.



Наведено е дека ова е јасна закана на Израелските одбрамбени сили (ИДФ).

Израелските трупи продолжуваат да се собираат во голем број во близина на Појасот Газа воочи копнената офанзива чија мета ќе бидат екстремистите на Хамас.

Hamas has released a Video Titled, “What awaits you when you enter Gaza” as a clear Threat towards the Israeli Defense Force. pic.twitter.com/tAfkcFPXDY

— OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2023