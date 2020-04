Откако во медиумите се прошири веста дека лидерот на Северна Кореја Ким Џонг ун е во критична состојба, се појавија гласини дека тој починал.

„Њујорк пост“ пренесува наводи на кинески медиуми за смртта на лидерот на Северна Корја, но информациите се непотврдени. Наводите за смрт на Ким ги пренесуваат само таблоидните портали какп „Сан“ и „ТМЗ“.

Претходно медиумите пишуваа дека Кина испратила свој лекарски тим во Северна Кореја бидејќи Ким Џонг ун бил во тешка состојба.

„Дејли мејл“ пренесува вести за тешката состојба на лидерот на С. Кореја, повикувајќи се на извори блиски на врвот на партијата.

Јапонските медиуми објавија дека тој се наоѓа во „вегетативна состојба“ по операцијата на срцето која му била направена во почетокот на месецот. Наводно, во почетокот на месецот му се слошило, се фатил за градите и паднал на земја. Итно бил префрлен во болница, а потоа му била направена и операција. Последните дена се шпекулираше дека тој исчезна. Постоеше сомнеж дека тој го напуштил Пјонгјанг поради коронавирусот, а потоа почнаа да се појавуваат информации дека тој е тешко болен.

Наводите дека лидерот на С. Кореја е сериозно болен ги негираше и претседателот на САД Доналд Трамп.

На твитер почнаа да се објавуваат постови во кои се збогуваат од Ким Џонг ун, со порака да почива во мир.

#BREAKING: North Korea's Supreme Leader/dictator Kim Jong-un has reportedly died, or is on his death bed with no hope for recuperation — according to media outlets in China and Japan. (Per TMZ) 1/2

— Jennifer Franco (@jennfranconews) April 25, 2020