Неколку дена по пристигнувањето во украинскиот главен град Киев со цел да снима документарен филм за оружениот конфликт, холивудскиот актер и режисер Шон Пен се најде меѓу илјадниците бегалци кои бегаат во Полска, придружувајќи им се пеш, објави „Ројтерс“.

Пен (61) во понеделникот објави фотографија на својот твитер-профил на која се гледа како носи ранец и багаж на тркала, додека се движи по патот покрај колона автомобили што се протега во далечината.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022