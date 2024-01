На северот на Авганистан синоќа се урна авион „Фалкон 10“, регистриран во регистарот на цивилни авиони на Русија.

Според прелиминарните информации, во леталото имало четворица членови на екипажот и двајца патници, пренесува руската агенција Интерфакс.

Авганистанската полиција соопшти дека добила информации за падот на авионот во провинцијата Бадакшан, во непристапна планинска област, пренесе Ројтерс.

🚨BigNews An Indian plane en route to #Moscow has crashed in the Badakhshan region of Afghanistan reports #Afghan media. Investigation underway #PlaneCrash #Afghanistan #Afganistan #Moscow #planecrash pic.twitter.com/CPYYoKYllf

