Најмалку 70 лица се затрупани под урнатините на хотел што денеска се урна во кинескиот град Куангжу. Спасувачите досега извлекоа 23 лица. Хотелот служел како карантин за болни од новиот коронавирус.

Хотелот се урнал околу 19 часот по локално време, а на видео-снимките кои се појавија на социјалните мрежи може да се види како спасувачите ги пребаруваат урнатините за да ги спасат преживеаните.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

