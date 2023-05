Руското Министерство за одбрана тврди дека Киев стои зад „терористичкиот напад“ со беспилотни летала врз главниот град на Русија.

Министерството соопшти дека во нападот учествувале осум беспилотни летала и дека сите биле уништени со противвоздушни ракети.

Russian media report a drone attack on Moscow and Moscow region – at least ten drones were sighted, according to them.

Russian police announced a “Taifun” plan to deal with the situation. pic.twitter.com/dLxQs4mR4j

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2023