7.2 strong #earthquake rock the coast of #Haiti. #tsunami warning.This is the strongest #earthquake after 2018 .

Pray 4 the People of #Haiti . Stay strong prayer 🙏#haitiearthquake pic.twitter.com/wJOnle4TG7

— Nihar Ranjan (@NiharRa48923691) August 14, 2021