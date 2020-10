САД и Индија во вторникот го потпишаа Основниот договор за размена и соработка (БЕЦА) за геопросторна соработка. Документот е потпишан во Делхи за време на посетата на американскиот државен секретар Мајк Помпео и министерот за одбрана Марк Еспер, пишува Вашингтон пост.

Договорот ќе и овозможи на Индија пристап до разни воени информации, вклучително и геопросторни и аеронаутички податоци. Двете земји, исто така, потпишаа голем број зделки за нуклеарна енергија, медицина и науки за земјата.

Се согласуваме дека сеопфатното глобално стратешко партнерство помеѓу САД и Индија е од клучно значење за безбедноста и просперитетот на двете наши земји, на Индо-пацифичкиот регион и на светот, порача Помпео во понеделникот на Твитер

Great discussion with @DrSJaishankar ahead of our third U.S.-India 2+2 Ministerial Dialogue. We agree that the U.S.-India Comprehensive Global Strategic Partnership is critical to the security and prosperity of both our countries, the Indo-Pacific region, and the world. pic.twitter.com/x4YvMt8nRC

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 26, 2020