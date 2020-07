САД денеска го прославуваат Денот на независноста, а ова е воедно и 244-от роденден на една од најголемите светски сили.

На Твитер налогот на Белата куќа е објавено кратко видео од говорот на американскиот претседател Доналд Трамп.

America will be everything that our citizens have hoped for—and everything our enemies fear. pic.twitter.com/bf5ktjWA2H

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2020