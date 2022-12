Руските сили синоќа ја нападнале областа Херсон на југот на Украина, која неодамна беше делумно ослободена, соопшти гувернерот на Херсонската област.

Во нападите, руските сили убиле пет цивили и повредиле 17, меѓу кои и едно шестгодишно девојче, тврдат властите.

While #Putin claims that #Kherson is part of #Russia, his troops continue to shell the civilian areas of the city. pic.twitter.com/woFkkknCXU

— NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022