Премиерот на Полска Матеуш Моравјецки свика итна средба на националниот совет за безбедност и одбрана по извештаите за смртоносен ракетен напад во близина на полската граница со Украина.

Полската војска испратила авиони ловци по објавувањето на информацијата дека две лица се убиени во експлозија наводно предизвикана од ракетен напад. На местото на експлозијата има војници и истражители, јавува Раша тудеј повикувајќи се на Вишеград 24.

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

