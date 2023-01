Рускиот претседател Владимир Путин и покрај најавите на украинските медиуми за подготовка на посета на Доњецк, не ја напушти Москва.

Шефот на руската држава присуствуваше на божиќната богослужба во катедралата Благовештение во Кремљ, јавуваат светските медиуми.

Руски и украински аналитичари забележаа дека на видеото од службата, Путин стои сам со свештеникот.

🇷🇺 07.01.2023 = Putin attends Christmas service in Kremlin’s Annunciation Cathedral

✝️ Christmas in Russia, commemorating the birth of Jesus Christ, is celebrated on 7 January in the common Gregorian calendar

