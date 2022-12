Рускиoт претседател Владимир Путин денес, обраќајќи им се на воените команданти и на министерот за одбрана, рече дека „стана очигледно дека војната во Украина е неизбежна“, додавајќи дека „подобро е да се случи денес отколку утре“.

Стана очигледно дека конфликтите со овие сили, вклучително и оние во Украина, се неизбежни. Единственото прашање беше кога тие ќе се случат“, рече Путин, а потоа додаде: „Се разбира, воените операции секогаш се поврзани со трагедија и човечки загуби. Но, имајќи предвид дека тоа беше неизбежно, подобро денес отколку утре – рече Путин, додавајќи дека „трагедиите во Украина не се вина на Русија“.

Putin says Russia observes no limits on military funding. "The country and the government will give everything that the army asks for. Everything." pic.twitter.com/hywU7lKgX8

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) December 21, 2022