Плимут хералд јавува дека над градот се видени три хеликоптери на брза помош, а на улиците многу медицински возила и уште повеќе полициски.

Air ambulances landing in Plymouth after reports of gunfire pic.twitter.com/rxYoq9N3Yt

Според првичните информации, застрелани се пет лица, но сè уште не се знае дали се убиени или ранети.

More footage from Plymouth as police arrive on the scene to what appears to be a dead body lying on the pavement.

Како што дознава Скај њуз, во пукањето се убиени повеќе лица, а убиен е и напаѓач. На Твитер за инцидентот се огласи парламентарниот претставник на лабуристите од тој град, Лук Полард.

Really worrying news coming out of Keyham in #plymouth . Please can everyone stay safe, stay indoors and follow police advice.

На Твитер се огласи и Џони Мерсел, уште еден парламентарец од Плимут.

I am aware of a serious and tragic incident unfolding in Plymouth. Please obey all instructions from the Police and do not post rumour or speculation on social media. I will post news when I have it.

Би-би-си наведува дека полицијата ги замолила граѓаните да останат во своите домови.

На Твитер за инцидентот се огласи и министерката за внатрешни работи Прити Пател.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.

I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.

I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.

— Priti Patel (@pritipatel) August 12, 2021