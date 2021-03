Државната обвинителка Суела Брејверман денеска стана првата членка на британската Влада која го искористува породилното отсуство, а притоа ја задржува својата работа, бидејќи во сила стапи новиот закон што го дозволува тоа.

Брејверман е британски државен обвинител и следните шест месеци ќе биде заменета во работата од една од нејзините заменички, а заменичката ќе продолжи да си ја прима платата.

Идната мајка, која го очекува своето второ дете, во видео порака на Твитер изјави дека е воодушевена што стана дел од историјата. Таа ја поздрави пресвртницата во нејзината земја и додаде дека тоа е порака за сите млади жени кои сакаат да ја продолжат својата политичка кариера.

Според претходниот закон, членовите на владата мораа да дадат оставка доколку сакаат породилно отсуство.

Grateful to Members of both @HouseofCommons and @UKHouseofLords for the cross-party support for this historic legislation. More to do but only possible thanks to @BorisJohnson and @Conservatives support for women in the workplace. I may be the first but I won’t be the last. https://t.co/xsKD899Cn3

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) March 2, 2021