Чарлс стана 40-тиот суверен владетел крунисан во Вестминстерската опатија, уште од времето на Вилијам Освојувачот во 1066 година, кога надбискупот од Кентербери, Џастин Велби, ја постави круната на Свети Едвард на неговата глава.

За време на крунисувањето, момент кој беше забележан од многубројните камери е кога принцот Вилијам му се заколнува на верност и кога го бакна.

Prince William kisses King Charles and touches the crown during his father’s #Coronation . pic.twitter.com/QEbyQMJiRw

Медиумите овој момент го опишуваат како најемотивен за време на церемонијата. Принцот Вилијам клекна пред неговиот татко и рече:

„Јас, Вилијам, принцот од Велс, ви се заколнувам на мојата лојалност и верност и вистина што ќе ги носам како ваш поданик. Бог да е со мене“.

Потоа стана, ја допре круната и го бакна кралот во образот. Чарлс беше видно емотивен, климна со главата на својот син и рече „Амин“ и „Благодарам, Вилијам“.

Сето ова принцот Хари го следеше од третиот ред.

After pledging his loyalty to King Charles, Prince William shows a rare moment of affection and kisses his father on the cheek. #Coronation pic.twitter.com/CrTUkPenKQ

— Entertainment Tonight (@etnow) May 6, 2023