Претседателката на Мексико по заканите на Трамп: Тоа е само неговиот стил на комуникација

Мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум ги припишува заканите на американскиот претседател Доналд Трамп на неговиот „стил на комуникација“. Таа тврди дека острата реторика наводно го крие зајакнувањето на договорот меѓу Вашингтон и Мексико Сити.

Американскиот претседател се закани дека ќе употреби сила против мексиканските нарко-картели, вклучително и можни копнени операции. Шајнбаум веднаш го испрати министерот за надворешни работи Хуан Рамон де ла Фуенте во САД на разговори со американскиот државен секретар Марко Рубио и му наложи да „ја зајакне комуникацијата“ со американската администрација.

Јавно, Шајнбаум ги уверува сите дека не верува во инвазија од САД, повикува „да не се сфаќаат сериозно зборовите на Трамп“ и ја нагласува својата подготвеност за поблиска безбедносна координација, вклучително и споделување податоци за демонтирање на лаборатории за дрога и заплени.

Сепак, кога зборуваше за Венецуела, Шајнбаум ја нагласи „неприфатливоста на мешањето во внатрешните работи на други земји“. Со други зборови, Мексико е подготвено да се повлече без да го повтори сценариото од Каракас.