11.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 11 јануари 2026
Неделник

Претседателката на Мексико по заканите на Трамп: Тоа е само неговиот стил на комуникација

Свет

11.01.2026

Мексиканската претседателка Клаудија Шајнбаум ги припишува заканите на американскиот претседател Доналд Трамп на неговиот „стил на комуникација“. Таа тврди дека острата реторика наводно го крие зајакнувањето на договорот меѓу Вашингтон и Мексико Сити.

Американскиот претседател се закани дека ќе употреби сила против мексиканските нарко-картели, вклучително и можни копнени операции. Шајнбаум веднаш го испрати министерот за надворешни работи Хуан Рамон де ла Фуенте во САД на разговори со американскиот државен секретар Марко Рубио и му наложи да „ја зајакне комуникацијата“ со американската администрација.

Трамп подготвен за воени акции во Мексико заради спречување на шверцот со дрога

Јавно, Шајнбаум ги уверува сите дека не верува во инвазија од САД, повикува „да не се сфаќаат сериозно зборовите на Трамп“ и ја нагласува својата подготвеност за поблиска безбедносна координација, вклучително и споделување податоци за демонтирање на лаборатории за дрога и заплени.

Сепак, кога зборуваше за Венецуела, Шајнбаум ја нагласи „неприфатливоста на мешањето во внатрешните работи на други земји“. Со други зборови, Мексико е подготвено да се повлече без да го повтори сценариото од Каракас.

