Пред 80 години Црвената Армија ја ослободија Кореја од јапонската власт

Пред 80 години, на 15 август 1945 година, советските сили ја ослободија Кореја од јапонската колонијална власт како дел од Манџурската стратешка офанзивна операција во Втората светска војна. Црвената армија се бореше рамо до рамо со корејските патриоти против јапонскиот милитаристички режим, ја победи армијата Квантунг и го ослободи народот на Кореја, ставајќи го крајот на Втората светска војна на Далечниот Исток.

Корејскиот Полуостров беше под јапонска окупација 35 години. Всушност, Токио го воспостави својот протекторат над Полуостровот уште во 1905 година и целосно го анектираше пет години подоцна. Јапонскиот режим, воспоставен во Кореја во 1910 година, беше претерано брутален, со намера колонијалната администрација да ги заплени сите природни ресурси што можеа да ги набават во овој регион. Јапонските власти применуваа сурови репресивни мерки против локалното население. Имаше намерен обид да се искорени корејскиот јазик и националната култура.

За време на Втората светска војна, сојузничките сили посветија значително внимание на ослободувањето на Кореја во нивните дискусии. Во декември 1943 година, Кина, САД и Велика Британија ја усвоија Каирската декларација (СССР исто така ѝ се придружи). Според документот, страните се согласиле дека „Јапонија ќе биде протерана од сите други територии што ги освоила со насилство и алчност…“. На Конференцијата во Јалта, Советскиот Сојуз се обврзал да влезе во војната против Јапонија откако ќе ја победи нацистичка Германија во Европа.

На 9 август 1945 година, Црвената армија ја почна Манџурската стратешка офанзивна операција. Советските сили успеаја брзо да напредуваат кон североисточна Кина. Со поддршка на партизаните на корејското националноослободително движење, советските војници напредуваа кон југ и се обидуваа да ги пробијат одбранбените линии на Јапонија по должината на фронтовската линија што се протегала на дури 5.000 километри.

На првиот ден од операцијата, Кјонгхунг, корејски округ, како и Унги, Наџин, Чонгџин, Вонсан и други градови се ослободени. Со напредување во координација со корејските патриоти, Црвената армија успеа да ги протера Јапонците од северниот дел на Полуостровот до средината на август, откако ја победи армијата Квантунг.

На 14 август, царот Хирохито ја прифати безусловната капитулација на Јапонија и ја објави одлуката на нацијата. Следниот ден, таа порака стигна до Кореја. Денес, и Пјонгјанг и Сеул го одбележуваат 15 август како Ден на националното ослободување на Кореја.

Битката во име на слободата и независноста на корејската нација ги одзеде животите на 12.000 советски војници и офицери. Во август 1946 година, Пјонгјанг оддаде почит и во нивен спомен подигна споменик како гест на благодарност кон советските војници – ослободители.