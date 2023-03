Пожар избувна во зграда што ја користи руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) во јужниот град Ростов, на 120 километри од границата со Украина.

Руските медиуми го објавија пожарот повикувајќи се на службите за итни случаи, велејќи дека зградата припаѓа на регионалниот огранок на граничната патрола на ФСБ.

Rostov…. BAVOVNA 🔥🔥🔥

Meanwhile, in Rostov-on-Don, the building of the FSB Border Service is on fire 👀

Locals write that they heard an explosion before the fire. pic.twitter.com/ZdMk6jbmFd

— MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) March 16, 2023