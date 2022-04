Пожар избувна во Рускиот истражувачки институт за одбрана на воздушниот простор во Твер. Најмалку едно лице загина, а 17 се повредени.

Медиумите јавуваат дека од пожарот се урнал дел од покривот. Засега не е позната причината за пожарот.

На снимката се гледа како густ, црн чад излегува од зградата.

NOW – Fire at a Russian air-space defense research institute in Tver. At least one dead, 14 injured.

The cause of the fire is unknown at this time.pic.twitter.com/tjsA8R9uAB

— Disclose.tv (@disclosetv) April 21, 2022