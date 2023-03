Рускиот претседател Владимир Путин со авион патуваше 1.821 километар од Москва до Севастопол, најголемиот град во регионот. Таму возеше автомобил низ градот, рече регионалниот лидер на Крим, Михаил Развозаев.

Тој додаде дека претседателот на Русија е секогаш со Севастопол и жителите на Севастопол на овој историски ден, пренесува ТАСС.

Руската државна телевизија прикажа кратка снимка, на која се гледа Путин лежерно облечен, како шета со група официјални лица.

On the day of the ninth anniversary of the reunification of Russia and Crimea,Russian President Putin arrived in Sevastopol for the opening of the art school and the Korsun center.

The footage was published by a member, director of the park “Russia—My History,” Ivan Esin. pic.twitter.com/wHnDruciO8

