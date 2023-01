Човек на кој му биле ампутирани двете нозе бил застрелан и убиен од група полицајци од Калифорнија додека се обидел да побегне од нив откако скокнал од својата инвалидска количка.

Тројца полицајци од полицискиот оддел во Хантингтон Парк биле снимени како пукаат во Ентони Лоу Џуниор, 36-годишен татко на две деца.

На видеото од инцидентот се гледа како тој стои пред двајца полицајци покрај својата инвалидска количка од која скокна.Се свртел и се обидел набрзина да им се оттргне, држејќи во едната рака голем месарски нож.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

