Украинскиот медиумски сервис ТСН јавува дека Русите удриле во детската онколошка болница во Киев. Според Киев Индипендент има и загинати. Оваа страшна вест ја објави и новинар на Би-би-си на својот Твитер профил.

Се чека официјална потврда. Информацијата се споделува на Твитер, но деталите засега не се познати.

Претходно денеска беше објавено дека Киев е под ракетни напади и улични борби, а руската инвазија досега однесе животи на речиси 200 цивили. Градоначалникот на Киев Виталиј Кличко изјави дека Киев е под контрола на украинската влада и дека во центарот на градот нема руски војници.

⚡️Russian artillery fire has struck Kyiv’s children’s cancer hospital Okhmadyt, killing one child and wounding two, along with two adults, TSN reported.

Eyewitnesses reported that the city is under fire from multiple-launch rocket systems.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022