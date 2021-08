Вооружена банда денеска изврши напади врз неколку банки во еден бразилски град, користејќи ги локалните жители како жив штит. Напаѓачите пукале кон полицијата, а зад себе оставиле експлозивни направи. Најмалку три лица загинаа во нападите, изјави висок претставник на државната безбедност.

Биле ангажирани повеќе од 350 полицајци кои користеле два хеликоптера, а двајца напаѓачи се уапсени.

This is wild!

Next level robbery in Brazil.

A gang ransacked three banks, took hostages & tied them to the hoods & roofs of cars to prevent the police from opening fire. pic.twitter.com/qyg1SENOfq

— JodiAnne (@JodiSAnne) August 30, 2021