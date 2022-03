MOSCOW, RUSSIA - JULY 17, 2020: A building of Russia's Ministry of Defence in Frunzenskaya Naberezhnaya Street by the Moskva River. Mikhail Tereshchenko/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ íà Ôðóíçåíñêîé íàáåðåæíîé. Ìèõàèë Òåðåùåíêî/ÒÀÑÑ