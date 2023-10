Дворецот Версај во Париз е евакуиран поради дојава за поставена бомба, пренесува весникот „Фигаро“ повикувајќи се на полициски извори.

BREAKING:

The Palace of Versailles near Paris is now being evacuated due to a terrorist threat.

Via @FranceNews24 pic.twitter.com/qdCf7WviGN

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023