Голем пожар избил во една стамбена зграда во Париз, а еден стар човек бил заробен во својот дом. Густиот дим излегувал од станот, а старецот стоел на терасата и чекал да дојдат пожарникарите бидејќи не бил моќен сам да се спаси. Три храбри момчиња се искачија на вториот кат до соседниот стан, а потоа преку терасата го извлекоа стариот човек кој веќе бил зашеметен од чадот.

