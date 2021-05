Од Израел ни доаѓа најемотивното видео во војната со Палестинците. На него е еден татко кој цврство го држи своето дете во рацете додека наоколу летаат бомбите на Хамас.

Таткото не го пушта детето кое за чудо седи мирно и не плаче.

Татковска љубов во едно видео.

Put yourself in this father’s shoes.

You’re driving with your newborn baby. Suddenly, you find yourself under rocket fire.

As rockets explode, your only thought is: keep your baby safe.

The IDF will continue to fight against Hamas to protect Israeli civilians. pic.twitter.com/ctBA0T0y0a

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021