Сите слетувања и полетувања на лондонскиот аеродром „Гетвик“ се откажани поради тоа што авион од типот Ербас 380 излизгал од пистата.

Многу од летовите биле пренасочени на другите поблиски аеродроми во главниот град на Англија, а некои од нив и во околните градови.

No landings and takeoffs at London Gatwick Airport right now, because of an A380 stuck at the runway. Many flights holding or diverting. https://t.co/HsHBhiVnxD pic.twitter.com/pU26jNAgvW

— Flightradar24 (@flightradar24) July 11, 2023