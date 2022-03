Денис Киреев, член на делегацијата на Киев во преговорите со Русија, бил ликвидиран од Службата за безбедност на Украина, пренесува Izvestja.ru.

Според зборовите на пратеникот на Врховната рада на Украина, Александар Дубински, Киреев бил осомничен за предавство, а при апсењето бил убиен.

Засега нема официјална потврда за оваа информација.

The SBU liquidated a member of the negotiating group of Ukraine Denis Kireev. He was suspected of treason. Kireev was killed in custody. pic.twitter.com/LKsCUn0UZq

— The Name (@small_float) March 5, 2022