03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Односот со Велика Британија повеќе не е каков што беше порано:Трамп со критика за Стармер

Свет

03.03.2026

Facebook / Keir Starmer

Американскиот претседател Доналд Трамп го критикуваше британскиот премиер Кир Стармер за неговата улога во нападите на САД врз Иран, велејќи дека не бил од помош и дека односот меѓу двете земји очигледно не е каков што беше порано.

Во интервју за британскиот весник „Сан“, Трамп го изрази своето разочарување од ставот на Обединетото Кралство.

Трамп во телефонско интервју рече дека никогаш не би помислил дека ќе го доживее ова, особено не од Обединетото Кралство. Споредувајќи ги сојузниците, тој додаде дека Франција е одлична, како и другите, додека Обединетото Кралство е многу различно.

Критиката на Трамп дојде откако владата на Стармер прво им го одби на САД користењето на британските бази за напад врз Иран, а потоа ги отвори за она што го нарече одбранбени напади.

Стармер вчера во Долниот дом на британскиот Парламент нагласи дека владата не верува во промена на режимот од воздух, осврнувајќи се на нападите.

