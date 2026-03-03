Односот со Велика Британија повеќе не е каков што беше порано:Трамп со критика за Стармер

Американскиот претседател Доналд Трамп го критикуваше британскиот премиер Кир Стармер за неговата улога во нападите на САД врз Иран, велејќи дека не бил од помош и дека односот меѓу двете земји очигледно не е каков што беше порано.

Во интервју за британскиот весник „Сан“, Трамп го изрази своето разочарување од ставот на Обединетото Кралство.

Трамп во телефонско интервју рече дека никогаш не би помислил дека ќе го доживее ова, особено не од Обединетото Кралство. Споредувајќи ги сојузниците, тој додаде дека Франција е одлична, како и другите, додека Обединетото Кралство е многу различно.

Критиката на Трамп дојде откако владата на Стармер прво им го одби на САД користењето на британските бази за напад врз Иран, а потоа ги отвори за она што го нарече одбранбени напади.

Стармер вчера во Долниот дом на британскиот Парламент нагласи дека владата не верува во промена на режимот од воздух, осврнувајќи се на нападите.