Додека траат преговорите меѓу руската и украинската страна, претседателот на Русија, Владимир Путин се обрати пред рускиот Совет за национална безбедност.

Тој рече дека „специјалната воена операција“ во Украина се одвива според планот.

Тој исто така рече дека Украинците се заканувале и дека „мозокот им е исперен“, дека тој сака да ја уништи таа „антирусија“ создадена од Западот.

Putin speaking to his security council.

"I will never abandon my conviction that Russians and Ukrainians are one people […] but the way the battle is going shows we are fighting neo-Nazis."

He claims Ukraine is using civilians and foreigners as "human shields." pic.twitter.com/spgZV9U1MC

— max seddon (@maxseddon) March 3, 2022