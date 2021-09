На најновата корона-карта повеќе не се само некои делови од Хрватска во црвената зона, туку цела земја е означена со таа боја.

Освен Хрватска на новата карта со црвена боја се означени и Шпанија и Португалија, делови на Франција, Германија, Австрија, Словенија, Унгарија, а Скандинавските земји и натаму се во портокалова зона.

Епидемиолошката карта за Европа се објавува секоја седмица врз основа на 14-дневно набљудување и удел на позитивните тестови на Ковид-19 од вкупниот број на тестирани луѓе.

ТУКА може да ја погледнете корона-картата која европскиот центар за превенција и контрола на болести ја објави минатата седмица.

Инаку, централна Европа претежно е обоена во зелено на новата корона-карта.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/KhQdCsR0lx

— ECDC (@ECDC_EU) September 9, 2021