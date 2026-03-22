Новинар од Оман тврди: Трамп издал ултиматум до земјите од Заливот да платат за војната против Иран

Според оманскиот новинар, Салем Ал Џахури, американскиот претседател Доналд Трамп наводно издал финансиски ултиматум до земјите од Персискиот Заливот во врска со конфликтот околу Иран. Барањето на Трамп е за исплата до пет трилиони долари за војната против Иран.

Слушаме… дека се врши американски притисок врз земјите од Заливот“, забележуваа новинарот, поставувајќи прашања за обемот на овој притисок и неговите цели.

Според него, се дискутира за протекувањето информации за обидите за вклучување на регионалните држави во поактивно учество во конфликтот.

Новинарот, исто така, нагласиува дека може да има директни финансиски барања.