Полициската бруталност што резултираше со смрт на еден Афроамериканец се претвори во скандал од прва класа во САД. Илјадници луѓе ширум Америка протестираат на улиците поради смртта на Џорџ Флојд, кој бил убиен од полицаец кој клечел со ногата на неговиот врат.

Сите медиуми таму се згрозени, милиони луѓе протестираат на социјалните медиуми, а темата расизам и насилство од страна на американските полицајци против афроамериканската заедница е повторно актуелна.

само за потсетување, полицијата интервенирала откако Флојд наводно пијан влегол во блиска продавница. Тие го извадиле на улица, а тој не се спротивставил на апсењето. Но, полицајците наскоро го фрлиле на подот, едниот стоел на вратот со коленото, другиот гледал, а лутите минувачи снимиле сè, предупредувајќи го полицаецот да престане да го прави тоа. Сепак, било предоцна. Кога пристигнала брзата помош, Флојд веќе бил без пулс, тие се обиделе да го оживеат, но без успех. Една од последните реченици што Флојд ги изговорил молејќи ги полицајците биле: „Не можам да дишам, ве молам, не ме убивајте“.



Сепак, нови снимки се појавиле на Твитер во средата, недвосмислено посочувајќи дека Флојд никогаш не се спротивставил на апсењето, ниту ги навредувал полицајците.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX

— Sn00pster (@sn00pdad) May 27, 2020