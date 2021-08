Новата корона мапа става се повеќе земји во темноцрвена боја

Европскиот центар за контрола на болести (ECDC) ја ажурираше својата корона мапа.

Епидемиолошката карта на ECDC за Европа се објавува секоја недела врз основа на инциденцата од 14 дена и процентот на позитивни тестови од вкупниот број тестирани.

Картата на ECDC е советодавна, но некои земји-членки се потпираат на неа кога воведуваат епидемиолошки ограничувања при враќањето во земјата.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/PCbbYoDaUm

— ECDC (@ECDC_EU) August 12, 2021