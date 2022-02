Повторно се вклучија сирените во Киев.Тревога за нов воздушен напад. Се повикуваат сите граѓани да се заштитат. Ова беше објавено во 10 часот и 37 минути.

„Киев индипендент“ пренесе дека повторно се вклучиле сирените за тревога од воздушен напад.

објави „Киев индипендент“ пред десетина минути.

⚡️⚡️⚡️Kyiv citizens must get to the nearest shelter now.

Heavy air raid expected

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022