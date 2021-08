Експлозија одекнала во Кабул Очевидци тврдат дека била предизвикана од ракета која погодила станбена куќа во областа Гулаи во Каџе Багра, во 11-та безбедносна област во Кабул. Според објава на социјалната мрежа Твитер, агенцијата АП пренесува дека при нападот загинало едно дете. Според првичните информации загината е и жена.

BREAKING 🚨 Rocket hits neighborhood northwest of Kabul international airport amid US evacuation, kills a child. (AP) pic.twitter.com/O3w7gJHB6W

BREAKING: Massive explosion heard near the Kabul airport.

It is an alleged rocket attack. I will update. pic.twitter.com/8FiOdIvmTr

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 29, 2021