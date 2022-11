Два дена откако Турција беше вознемирена од грозоморниот терористички напад во Истанбул во кој загинаа шест лица, а беа повредени десетици денеска се случи нов!

Според локалните медиуми, се работи за автомобил-бомба.

Експлозијата се случила во квартот Фатих во Истанбул.

Засега нема информации за настрадани.

Explosions were heard in the #Fatih district of #Istanbul. Three cars caught fire. pic.twitter.com/sFLSNl1bmL

— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022