Во Лион во Франција застрелан е православен свештеник во близина на грчка црква.

Напаѓачот избегал од местото на настанот, пренесуваат локалните медиуми.

Причините за нападот сè уште не се познати. Нападот се случил на 7-от кварт во Лион, а многу полициски екипи се на местото на настанот.

Како што пренесува „BFM TV“, свештеникот двапати бил ранет додека ја затворал црквата и е во критична состојба.

BREAKING – Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 31, 2020