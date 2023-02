Се појави видео на кое се гледа како Владимир Кличко, поранешниот професионален боксер и брат на градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, вози моќен германски тенк Леопард 2. Инаку, вчера во Украина беа испорачани првите тенкови Леопард 2.

Антон Герашченко, советник на украинското Министерство за внатрешни работи, го објави видеото на социјалните мрежи. На него се гледа како Кличко вози тенк во шумска област.

Тој преку видеото им се заблагодари на Германија и на Западот „за се што прават за Украина“.

“Thank you, Germany! Thank you, the free world for all you do for us Ukrainians!” – world boxing champion Volodymyr @Klitschko tried out the Leopard tanks. pic.twitter.com/P7zPWj1cX7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2023