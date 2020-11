Во надеж дека ќе го спречат брзото ширење на Ковид-19, британските власти од денеска воведуваат нов карантин. Продавниците што не се неопходни ќе мора да се затворат, а угостителските објекти ќе можат да вршат само испорака. Училиштата остануваат отворени.

Иако премиерот Борис Џонсон вети дека карантинот ќе заврши на 2 декември, плашејќи се дека ова второ затворање во Англија може да трае и до Божик, за нејзините 56 милиони жители доведе само до лудило и панично напуштање на поголемите градови пред полноќ.

Десетици илјади возачи се најдоа на улиците кои водат надвор од Лондон создавајќи непрегледни колони од неверојатни 2.000 километри, хаос и гужви кои доведоа и до неколку собраќајни незгоди. Луѓето масовно бегаат од своите домови во руралните подрачја, а слични гужви начекаа жителите и на поголемите градови како Бирмингем, Ливерпул, Лидз…

Shocking traffic tonight in Hammersmith. A bad crash in Shepherds Bush to blame. Everyone angry. Thank goodness they’ve created a safe space for cycling or my route would be extremely dangerous.

@LBHF @LBofHounslow @CllrSteveCurran @willnorman @HounslowCycling pic.twitter.com/ZKu32s7MzA

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 4, 2020