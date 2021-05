Обезбедувањето на имотот на Виндзор на кралицата Елизабета Втора (95) била непријатно изненадено кога забележало две непознати лица, маж (31) и жена (29) како шетаат околу имотот.

Двајцата незабележливо се искачиле преку оградата на местото каде кралицата често одела на прошетка со своите кучиња и на јавање, пренесува „24сата.хр“.

Тие конечно биле фатени во близина на црквата и домот на синот на кралицата, принцот Ендру 61), кој во тоа време бил дома.

