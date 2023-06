Во текот на ноќта во Париз избувнаа протести и немири, откако полицијата застрела 17-годишник кој не го сопрел возилото откако тоа му го наредила сообраќајната полиција. Видеото кое кружи на социјалните мрежи покажува како полицаец вперува пиштол кон возачот на автомобил, пред да се слушне пукање.

Тинејџерот, именуван како Наел М, починал од истрелот во градниот кош и покрај помошта од итната помош.

Полицаецот обвинет дека пукал во него е приведен поради обвинение за убиство.

🇨🇵 People’s protests in Paris due to the killing a man by police. pic.twitter.com/Dt182Hiywq

